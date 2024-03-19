Ученые создали двусторонние солнечные панели

Группа исследователей разработала новый вид двусторонних солнечных панелей, используя углеродные нанотрубки в качестве электродов спереди и сзади. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications, а в команде участвовали ученые из Университета Суррея, Университета Кембриджа, Китайской академии наук, Университета Сидиан и Университета Чжэнчжоу.

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Доктор Джин Чжан, исследователь в Институте передовых технологий Суррея, отметил, что созданные панели способны собирать солнечный свет с обеих сторон, что позволяет им генерировать больше энергии и быть менее зависимыми от угла падения света.

© Jing Zhang и Ravi Silva / University of Surrey

Панели могут генерировать более 36 мВт на квадратный сантиметр, а задняя панель производила почти 97% энергии, как передняя. Это сравнимо с 75%-95% для большинства двусторонних панелей, доступных на рынке. Профессор Рави Сильва, директор Института передовых технологий, отметил, что эти панели могут стать ключом к более доступной солнечной энергии, необходимой для декарбонизации мира.