«Одноклассники» запустили раздел «Мастер-классы»

Одноклассники запустили в рамках сервиса «Увлечения» новый раздел с бесплатным обучающим контентом по увлечениям — «Мастер-классы». Об этом сообщила пресс-служба соцсети.

Обучающий контент можно будет смотреть по одной из тематик сервиса: «Кулинария», «Мода и красота», «Рукоделие», «Сад и огород», «Питомцы», «Рыбалка», «Отдых и туризм», «Авто и мото». Пользователи получат возможность посмотреть ролики с пошаговым разбором от эксперта, а также прочесть текстовую инструкцию, задать уточняющие вопросы автору мастер-класса в комментариях или обсудить успехи с единомышленниками.

Авторы мастер-классов смогут получать от аудитории донаты — в дополнение к заработкам от программ монетизации и нативных интеграций от брендов. В ОК отметили, что зарабатывать на контенте можно не только блогерам, бизнесу и медиа, но и обычным пользователям.

Сейчас в новый раздел уже загружены более 50 мастер-классов. Их профессионально отсняли и подготовили команда ОК и авторы оригинального контента на платформе. В соцсети пообещали, что в течение года в «Мастер-классах» будут появляться тематические хобби-шоу с идеями для ремонта,

лайфхаками по переделке одежды, бытовыми и кулинарными советами и другим.

До этого в Одноклассниках рассказали о самых распространенных схемах мошенничества в соцсетях. Чаще всего аферисты обращались к такой теме, как выигрыш в лотерее. На втором месте по популярности оказались пожертвования якобы на спасение животных и помощь больным или пострадавшим людям, на третьем – онлайн-казино.