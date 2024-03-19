В России нашли метод работы с перспективным черным фосфором

Ученые Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" нашли способ эффективной работы с черным фосфором - материалом для электроники на иных физических принципах, который пока не используется.

Метод позволяет тестировать это вещество как полупроводник, что в перспективе открывает возможности для создания на его основе компактной высокопроизводительной электроники, сообщил ТАСС специалист кафедры микро- и наноэлектроники (МНЭ) СПбГЭТУ "ЛЭТИ" Семен Хахулин.

"Во-первых, метод найдет применение в научных исследованиях по поиску, например, кристаллов и пленок черного фосфора с наилучшими характеристиками. Во-вторых, в будущем в случае запуска производства электронных компонентов из того же фосфора наш метод может использоваться для неразрушающей диагностики контроля качества изделий", - рассказал Семен Хахулин.

Черный фосфор имеет такую форму кристалла, которую можно разделить на плоские слои толщиной всего в один атом. Учитывая, что само вещество является полупроводником, то в перспективе на его основе можно изготавливать сверхтонкие проводящие пленки для высокоэффективных систем связи, медицинской диагностики, зондирования земли на физических принципах фотоники. Но чтобы использовать его в промышленности, необходимы методы для изучения его свойств и проведения экспериментов, которые позволили бы создать пленку с необходимыми параметрами под конкретные цели.

Такой метод разработали ученые ЛЭТИ. С помощью фурье-спектрометра у черного фосфора измеряются характеристики инфракрасного излучения и сигналов кристалла, при его вращении и при взаимодействии с конкретными материалами, которые интересуют ученых. Метод позволил получить наиболее точные параметры полупроводниковых характеристик, в сравнении со всеми другими существующими методами.

Семен Хахулин отметил, что разработанный метод позволит тестировать не только черный фосфор, но и перспективные полупроводниковые кристаллы других веществ, которые также могут стать основой для компактной производительной электроники на принципах фотоники - аналога электроники, использующим вместо электронов кванты электромагнитного поля - фотоны.

Разработанный учеными метод был успешно запатентован. Проект стал частью большой работы ученых ЛЭТИ по разработке методов для изучения перспективных электронных наноматериалов.