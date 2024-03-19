Звуки здоровых рифов помогут восстановить поврежденные кораллы

«‎Мелодия» здоровых рифов, то есть подводные звуки рыб, креветок и других морских существ, могут помочь восстановить коралловые экосистемы, пострадавшие от климата и деятельности человека. Они привлекут на места деградировавших рифов личинки здоровых кораллов. Работа опубликована в журнале Royal Society Open Science.

© Unsplash

Коралловые рифы — это важные подводные экосистемы. В них обитает до четверти всех морских видов. Также от них зависят миллионы людей, для которых коралловые рифы — это источники пищи и дохода. Сейчас эти подводные экосистемы находятся под угрозой из-за деятельности человека и изменения климата. По словам исследователей, 90% коралловых рифов может исчезнуть, если планета потеплеет на 1,5 °C по сравнению с доиндустриальным уровнем. Ученые по всему миру ищут стратегии, которые помогут восстановить эти морские экосистемы.

Американские исследователи предположили, что одним из таких методов может стать «‎музыка» так называемых «‎здоровых», то есть не пострадавших от деятельности человека и изменения климата, рифов. Это может побудить личинки кораллов поселиться на морском дне деградировавшего рифа.

Когда коралловые «‎младенцы» плавают в воде, они ориентируются на звуковые сигналы от рифов, которые помогают им найти пригодное место для постоянной жизни. Этот феномен и хотят использовать для того, чтобы привлечь личинки к деградировавшим коралловым рифам.

«Здоровый коралловый риф обычно сопровождается множеством низкочастотных звуков, издаваемых рыбами, на почти постоянном фоне треска и хлопков, издаваемых щелкающими креветками», — комментирует Надеге Аоки, ведущий автор исследования из Океанографического института Вудс-Хоул.

Деградировавший риф с меньшим количеством видов гораздо тише.

Специалисты слушали эти экосистемы на Виргинских островах более десяти лет. Ученые собрали данные о звуках, которые издают живые и деградировавшие коралловые рифы.

Команда исследователей собрала образцы выносливого вида кораллов Porites astreoides и разложила их в трех рифах Виргинских островов, один из которых был деградированным. Там кораллы росли неравномерно, рыб тоже было немного. Также исследователи установили подводные динамики, которые транслировали звуки здоровых рифов на деградировавшем коралловом рифе.

Оказалось, что количество личинок кораллов в этом месте было больше в 1,7 раза по сравнению с двумя другими рифами, где звуки не воспроизводились. По словам ученых, аудиозаписи «‎здоровых» коралловых рифов могут стать частью комплекса мер, которые позволят восстанавливать такие экосистемы.