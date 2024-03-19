Археологи обнаружили в Москве следы старинной косторезной мастерской

В Таганском районе столицы археологи обнаружили предметы, доказывающие наличие здесь косторезной мастерской в XVIII–XIX веках. Об этом во вторник, 19 марта, сообщил руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

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Уточняется, что специалисты во время работ по благоустройству улицы Яузской нашли расходные материалы со следами резьбы по кости.

— Кости животных со следами вырезанных заготовок под пуговицы позволили сделать вывод о том, что несколько веков назад здесь располагалась мастерская ремесленника-костореза. Это открытие позволяет нам лучше понять повседневную жизнь, которую вели москвичи 200–250 лет назад, — пояснил Емельянов.

Изучаемый участок расположен на территории Заяузья, где с XV века формировались слободы, носившие в основном ремесленный характер, передает РИА Новости.

Кроме того, столичные археологи обнаружили на Усачевой улице в районе Хамовники почти 400 предметов, которые относятся к XVIII–XIX векам. В результате раскопок, проводившихся в 2022–2023 годах, были найдены детские игрушки, предметы быта, посуда, украшения, монеты и многие другие артефакты.