Археологи обнаружили в Москве следы старинной косторезной мастерской
В Таганском районе столицы археологи обнаружили предметы, доказывающие наличие здесь косторезной мастерской в XVIII–XIX веках. Об этом во вторник, 19 марта, сообщил руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.
Уточняется, что специалисты во время работ по благоустройству улицы Яузской нашли расходные материалы со следами резьбы по кости.
— Кости животных со следами вырезанных заготовок под пуговицы позволили сделать вывод о том, что несколько веков назад здесь располагалась мастерская ремесленника-костореза. Это открытие позволяет нам лучше понять повседневную жизнь, которую вели москвичи 200–250 лет назад, — пояснил Емельянов.
Изучаемый участок расположен на территории Заяузья, где с XV века формировались слободы, носившие в основном ремесленный характер, передает РИА Новости.
Кроме того, столичные археологи обнаружили на Усачевой улице в районе Хамовники почти 400 предметов, которые относятся к XVIII–XIX векам. В результате раскопок, проводившихся в 2022–2023 годах, были найдены детские игрушки, предметы быта, посуда, украшения, монеты и многие другие артефакты.