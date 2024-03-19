Xiaomi выпустит смартфон на новейшем процессоре Snapdragon 8s Gen 3

Xiaomi готовит к выпуску Civi 4 Pro, который станет первым смартфоном, оснащенным новым флагманским процессором Snapdragon 8s Gen 3.

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Компания опубликовала тизер, подтверждающий, что устройство получит новейший процессор Qualcomm, анонсированный накануне. При этом ранее Civi 4 также был замечен в базе данных 3C, где говорилось о поддержке 67-ваттной быстрой зарядки.

Ожидается, что Civi 4 Pro получит улучшенный экран, камеру, производительность и дизайн. Глобальная версия смартфона будет называться Xiaomi 14 Lite.

Известно, что Civi 4 Pro будет работать на оболочке HyperOS, что обещает повышение производительности, камеры и функциональности ИИ.

Больше подробностей стоит ждать в ближайшее время. Возможно, даже в ближайшие дни.