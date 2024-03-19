Названа особенность камеры iPad Air 2024 года

iPad Air следующего поколения будет оснащен фронтальной камерой в центре правой полосы лицевой поверхности, что сделает ее более удобной при использовании планшета в альбомной ориентации. Об этом сообщает издание MacRumors, ссылаясь на инсайдера, выступающего в соцсетях под ником ShrimpApplePro.

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На нынешнем iPad Air передняя камера расположена в верхней рамке над экраном, поэтому в альбомной ориентации она смещена от центра. Новое же решение, как пишет MacRumors, будет особенно полезно для тех, кто использует iPad Air с Magic Keyboard в роли замены ноутбука.

Инсайдер не ожидает, что следующий iPad Air будет иметь какие-либо другие существенные изменения в дизайне. Он также поставил под сомнение выход более крупной 12,9-дюймовой модели iPad Air. В MacRumors сомневаются в этом тезисе, поскольку до ShrimpApplePro об обратном заявило слишком много других инсайдеров.

Ожидается, что камеру для использования в альбомной ориентации также получат и новые iPad Pro. На это намекает текст подсказок при настройке Face ID, найденный датамайнерами в специальной версии iPadOS 17.4 для новых устройств.

Предполагается, что Apple представит новые iPad в конце марта или в апреле.