Microsoft хочет отложить приостановку доступа к облачным сервисам в России

В Microsoft обсуждают перенос сроков приостановки доступа к части сервисов компании в России.

Об этом рассказал вице-президент ГК Softline Андрей Благоразумов.

«В вендоре началось обсуждение вопроса о переносе сроков приостановки работы сервисов и доступа к данным с 20 марта на конец месяца», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в Softline сообщили, что Microsoft и Amazon с 20 марта приостанавливают доступ к своим облачным продуктам компаниям и организациям на территории России.

Также сообщалось, что в Microsoft обвинили Россию в якобы поддержке хакеров.