Эксперт назвал причины перегрева смартфона

Спустя 2-3 года эксплуатации многие смартфоны начинают перегреваться. Причин может быть несколько. Например, изначально плохая система охлаждения, деградация комплектующих, ошибки программного обеспечения, вирусы, поврежденный блок питания.

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Об этом рассказал в интервью радио Sputnik эксперт в сфере IT-технологий Никита Мокеев.

«Если это какие-то проблемы с «железом» – ухудшилось охлаждение корпуса или телефон изначально был с плохим охлаждением, или он деградировал, емкость аккумулятора из-за этого села и он перегревается – тогда совет такой: меньше нагружать устройство, открывать на нем менее энергозатратные программы», – советует эксперт.

Он добавил, что каждый случай надо рассматривать индивидуально. Поэтому стоит обратиться в сервис. Зачастую накапливаются программные ошибки в прошивке, а сброс заводских настроек их устранит, заключил Мокеев.