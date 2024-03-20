Китай успешно запустил спутник-ретранслятор для исследования Луны

Китай в среду провел успешный запуск спутника-ретранслятора «Цюэцяо-2», который будет способствовать исследованию Луны. Об этом сообщило Китайское национальное космическое управление.

Ракета-носитель Changzheng-8 (Y3) со спутником стартовала с космодрома Вэньчан, расположенного в южной островной провинции Китая Хайнань.

5 марта глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов заявил, что Россия совместно с Китаем хотят в 2033–2035 годах отправить на Луну ядерную установку.

28 февраля официальный представитель министерства обороны Китая Чжан Сяоган сказал, что действия США на околоземной орбите способствуют милитаризации космоса и превращения его в поле боя.

Китай запланировал серьезный лунный проект на 2024 год. Страна выбрала своей «фирменной» темой исследование обратной стороны Луны. «Чанъэ-6», названный как и все предшественники, в честь китайской богини Луны, сядет близ кратера Аполлон. Луноход соберет два образца: один с поверхности с помощью совка, а другой — с двухметровой глубины; образцы будут доставлены на Землю. В случае успеха человечество получит первые в истории образцы реголита с обратной стороны Луны.