Ученые рассказали, как растет арахис

Арахис, который выращивают в Южной Америке, часто называют земляным орехом. Всё потому, что он цветёт над землёй, а плодоносит под ней.

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У арахиса спустя примерно 40 дней после посадки возникают в нижней трети растения жёлтые соцветия. Через несколько суток они сминаются и отмирают, обнажая распускающиеся завязи, известные как колышки.

Далее процесс роста идёт очень странно. По мере того, как их лепестки сморщиваются, стебли загибаются вниз, погружая колышки в почву.

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Под землёй эти колышки медленно развиваются в стручки. Каждый из этих стручков содержит пару семя — арахис.

Весь процесс — от посадки до готовности к сбору урожая — занимает примерно пять месяцев.