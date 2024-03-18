ЕС может вслед за США проанализировать риски использования чипов из Китая

Евросоюз намеревается вслед за США "пересмотреть риски" использования китайских микросхем в ключевых сферах экономики. Согласно проекту рабочего заявления, с которым ознакомилось агентство Bloomberg, Брюссель рассматривает возможность проведения расследования, касающегося использования полупроводников в отраслевых сетях.

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Такая мера, по данным агентства, "будет отражать инициативу американской администрации по оценке рисков, связанных с использованием чипов", которые жизненно важны для вооруженных сил и самых различных отраслей - от электромобилей до инфраструктуры. Подобный пересмотр может стать первым шагом на пути "к совместным с США" мерам, включая различные ограничения.

Вашингтон обеспокоен тем, что растущие китайские инвестиции в эту область помогут компаниям КНР доминировать в поставках полупроводников так же, как это происходит в сфере возобновляемых источников энергии и сталелитейной индустрии, говорится в публикации. Как отмечается в проекте заявления, потенциальная оценка является одним из нескольких пунктов повестки дня запланированной на апрель конференции Совета ЕС - США по торговле и технологиям в Бельгии.

17 октября 2023 года Министерство торговли США объявило о внесении в черный список 13 китайских компаний и расширении экспортных ограничений на продажу полупроводников в КНР. Указанные предприятия, как утверждается, якобы "действуют вопреки интересам национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов". В октябре 2022 года США объявили о нескольких ограничениях в отношении экспорта современного оборудования для производства полупроводников в Китай.