В будущем может появиться кофе из растительных клеток

Приготовление кофе требует ресурсов и вредит экологии. По мнению учёных, один из выходов из этой ситуации — создание напитка из растительных клеток.

Известно, что выращивание 1 кг кофе арабика и его экспорт в Великобританию приводит к выбросам парниковых газов, эквивалентных в среднем 15,33 кг углекислого газа. Для приготовления одной чашки кофе нужно 140 л воды на этапах выращивания, обработки и транспортировки. Учёные предполагают, что производство кофе может сократиться вдвое к 2050 году из-за изменения климата.

Несмотря на всё это, существует другой вариант создания кофе. В частности, из образцов клеток, извлечённых из кофейных растений. Эти клетки помещаются в контролируемую среду (биореактор), где им подаются различные питательные вещества и они могут размножаться. Как только клетки достигают желаемого количества, их собирают из биореактора и высушивают, чтобы удалить остатки влаги. То, что остаётся, похоже на кофейное зерно. Его можно обжаривать, как и традиционный кофе, придавать ему вкус и аромат настоящего напитка.

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В целом на данном этапе кофе из клеток получается очень похожим на реальный. Только не хватает ещё нескольких компонентов.

Помимо вкуса, новому напитку не хватает количества кофеина. Но всё это может быть изменено, так как производится кофе в контролируемой среде.

Приготовить кофе на основе клеток на самом деле намного проще. Для его выращивания не требуется так много воды, как для традиционного кофе, и не нужны огромные фермы. При совершенствовании технологии создания кофе из растительных клеток у него вкус будет такой же, как у обычного, но он будет стоить дешевле и иметь меньший углеродный след.