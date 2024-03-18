Infinix представил смартфоны среднего класса Note 40

Infinix представил новую серию смартфонов среднего класса Note 40, которая порадует пользователей сверхбыстрой зарядкой, мощными камерами и стильным дизайном.

© Infinix

Флагман серии, NOTE 40 Pro+ 5G, способен зарядить аккумулятор на 50% всего за 8 минут! Спасибо стоит сказать новой технологии All-Round FastCharge 2.0 с фирменным чипом Cheetah X1 — они позволяют устройствам заряжаться невероятно быстро как по проводу, так и без него.

NOTE 40 Pro+ 5G заряжается на мощности до 100 Вт, а беспроводная зарядка достигает 20 Вт. По словам производителя, смартфоны серии выдерживают до 1600 циклов зарядки, сохраняя до 80% емкости аккумулятора.

© Infinix

При этом новинки выглядят не менее впечатляюще, чем заряжаются. Модели Pro могут похвастаться закругленным 55-градусным AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц.

Из интересного — функция Active Halo на задней панели меняет световой рисунок в зависимости от действия – звонок, игра, музыка, зарядка.

Любители мобильной фотографии оценят основную камеру на 108 Мп с 3-кратным оптическим зумом без потери качества и оптической стабилизацией (OIS) в моделях серии Pro.

© Infinix

Камеры Note 40 поддерживают одновременную запись с фронтальной и основной камер, а продвинутые режимы редактирования помогут создать эффектные ролики прямо на смартфоне.

Infinix оснастила серию Note 40 чипсетами Dimensity 7020 и Helio G99 Ultimate, обеспечивающими высокую производительность и энергоэффективность.

© Infinix

Смартфоны поддерживают расширение оперативной памяти до 24 Гб, а система жидкостного охлаждения предотвращает перегрев. К слову, для идеального гейминга тут предусмотрены стереодинамики с настройками от JBL.