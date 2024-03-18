В России зафиксировали всплеск интереса граждан к пишущим нейросетям

За неполные три месяца 2024 года интерес россиян к нейросетям вырос на 60% относительно уровня, зафиксированного в аналогичный период прошлого года. Об этом «Газете.Ru» стало известно из исследования образовательной компании Ultimate Education.

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Спрос на нейросети по генерации текстов вырос на 73%, а изображений и видео – на 17%. При этом популярность нейросетей по генерации текста превышает популярность нейросетей для генерации изображений в 4,7 раза.

Среди текстовых нейросетей самой популярной оказалась ChatGPT, за последний год интерес к ней вырос на 70%. На втором месте – YandexGPT, которая выросла на 93%. На третьем – нейросеть GigaGat, интерес к которой вырос на 426%.

Среди нейросетей для генерации изображений лидирует «Шедеврум» от «Яндекс», интерес к этой нейросети вырос на 117%. Midjourney занимает второе место, однако спрос на нее за последний год упал на 27%. На третьем месте Kandinsky, интерес к которой сократился на 28%.

В Ultimate Education отметили, что резкий всплеск популярности ИИ в России связан не только любопытством и энтузиазмом граждан, но и необходимостью в освоении новой технологии в профессиональных целях.