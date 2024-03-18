Представлен чип Snapdragon 8s Gen 3 для среднебюджетных смартфонов

Менее чем через шесть месяцев после презентации Snapdragon 8 Gen 3, Qualcomm анонсировала ещё один чип данной серии – Snapdragon 8s Gen 3. Новинка представляет собой урезанную версию предыдущей модели.

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Особенности

Snapdragon 8s Gen 3 имеет номер модели SM8635, тогда как у Snapdragon 8 Gen 2 – SM8550-AB, а у Snapdragon 8 Gen 3 – SM8650-AB. Как следует из номеров, Snapdragon 8s Gen 3 унаследовал многие функции Snapdragon 8 Gen 3, включая 4-нм техпроцесс от TSMC.

SoC Snapdragon 8s Gen 3 включает основное ядро Cortex-X4 с частотой 3,0 ГГц, четыре ядра производительности с частотой 2,8 ГГц и три энергоэффективных ядра с частотой 2,0 ГГц. Чип поддерживает до 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5x (до 4200 МГц) и внутреннее хранилище UFS 4.0.

Также стоит отметить поддержку AI (включая Baichuan-7B, Llama 2 и Gemini Nano), GPU Adreno 735, дисплея до Quad HD+ с частотой обновления 144 Гц, тройной камеры с разрешением до 36 Мп, двойной камеры на 64 + 36 Мп, или одинарной камеры на 108 Мп. Максимальное разрешение захвата изображения составляет 200 Мп. Новый чип оснащён модемом Snapdragon X70 5G, который обеспечивает поддержку Wi-Fi 7 скорость до 5,8 ГБит/с.

Сроки выхода

Первым смартфоном на базе SoC Snapdragon 8s Gen 3 станет Xiaomi Civi 4 Pro, который должен дебютировать уже в этом месяце. Эту информацию уже подтвердил китайский производитель. В апреле этого года ожидается выход iQOO Z9, который также будет работать на базе нового чипа.

Ожидается, что Realme выпустит смартфон Realme GT Neo 6, который также получит SoC Snapdragon 8s Gen 3. Ещё Honor готовит свой гаджет с новым процессором.