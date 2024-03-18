Ученые изучили вкусовые качества четырех видов «съедобных» муравьев

Ученые из Государственного университета Сан-Диего выяснили, что на вкусовые характеристики и запах муравьев – чикатана, обыкновенных черных муравьев, колючих муравьев и ткачей – влияют особые летучие соединения или «муравьиные феромоны». Результаты исследования опубликованы на сайте The American Chemical Society (ACS).

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По мнению исследователей, муравьи могут стать альтернативой традиционным источникам мяса, поскольку богаты белком, незаменимыми аминокислотами и витаминами, такими как B12. В ходе анализа четырех видов муравьев, которые ученые посчитали съедобными, было установлено, что представители черных муравьев, муравьев-чикатана, колючих муравьев и ткачей обладают уникальным вкусом и ароматом.

Исследователи идентифицировали летучие соединения, присутствующие в образцах каждого вида, с помощью газовой хроматографии-масс-спектрометрии (комбинации двух мощных аналитических инструментов для анализа компонентов сложных смесей в газовой фазе) и сопоставили их с запахами, обнаруженными с помощью ольфактометра — прибора, используемого для обнаружения и измерения интенсивности запахов.

Исследование показало, что обыкновенные черные муравьи источают кислый и уксусный аромат (и являются кислыми на вкус), что объясняется высоким содержанием в них муравьиной кислоты, в то время как муравьи-чикатана (Atta mexicana) обладают ореховым, древесным ароматом. Муравьи-ткачи отличаются сладковатым ореховым или карамельным запахом и вкусом, хотя исследователи также отметили некоторые неприятные привкусы.

Ученые также наблюдали различия во вкусе муравьев на разных стадиях развития. Это позволило им предположить, что возраст насекомых влияет на их вкусовые качества.