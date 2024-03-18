Телескоп «Хаббл» сделал новые фото Юпитера

Ученые представили новые снимки Юпитера, сделанные телескопом «Хаббл». Они датируются 5-6 января 2024 года и представляют обе стороны гигантской планеты.

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Проанализировав изображения, эксперты пришли к выводу, что в атмосфере Юпитера происходит «большая активность». Известно, что планета лишена твердой поверхности. Она постоянно покрыта облаками из кристаллов аммиачного льда толщиной около 48 км.

«Разноцветные облака Юпитера представляют собой постоянно меняющийся калейдоскоп форм и оттенков», – отметили исследователи.

Атмосферные потоки, движущиеся на разных широтах со скоростью до 563 км/час, создают полосы на поверхности планеты. Светлые области, где атмосфера поднимается, называются зонами, темные, где она опускается – поясами. Когда противоположные потоки взаимодействуют, возникают штормы и турбулентность.

«Хаббл» ежегодно проводит наблюдения за Юпитером и другими планетами внешней Солнечной системы. На его новом снимке можно увидеть Большое красное пятно – гигантский шторм на Юпитере. На более южной широте расположено Малое красное пятно – антициклон, который образовался в результате слияния штормов в 1998-2000 годах. Обычно он обладает бледно-бежевым оттенком, но в этом году стал более ярким.

Причина, по которой пятно становится красным, пока точно не установлена. Ученые полагают, что это связано с рядом химических соединений: серой, фосфором или органическим материалом.

Ученые также идентифицировали признаки множества крупных штормов и маленьких белых облаков на Юпитере. На снимки также попал самый внутренний из Галилеевых спутников планеты – Ио. Это самое вулканически активное тело во всей Солнечной системе, сообщает Sci News.

Ранее ученые установили, что спутник Юпитера Европа бедна кислородом. Это ставит под сомнение возможность развития на ней внеземной жизни.