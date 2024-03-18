Российский космонавт рассказал, что чувствует человек, вернувшийся из космоса
12 марта с МКС вернулся экипаж Crew Dragon — капсула приводнилась недалеко от побережья Флориды. В его составе находился и российский космонавт Константин Борисов.ё
Он впервые вышел на связь в соцсетях и рассказал, что чувствует человек, проведший полгода на орбите и, наконец, вернувшийся на Землю:
«Отвечаю на самый популярный вопрос: на что похоже самочувствие человека, вернувшегося из длительного космического полета? Вкратце это какой-то сплав из обезвоживания, вестибулярных расстройств и целого букета новых впечатлений, которые наваливаются на твою нервную систему как снежный ком. Первое, что поражает — это запахи. Открытие люка — это запах моря.Дальше люди, много внимательных и сопереживающих специалистов. Поэтому второе — это улыбки. Третье — это холод. Комната, куда нас отвезли снимать скафандры, очень холодная. Мы и в корабле подмерзли (потому что атмосферу охладили с +28 до +22 для подготовки к входу в атмосферу). Мне стало тепло только через 12 часов после посадки, когда я лёг в кровать и накрылся двумя одеялами.Четвертое — это жажда и чувство усталости. Пить хочется так, как будто ты только что переплыл Гибралтар, потом сдал украдкой две порции цельной крови в донорском центре (вместо разрешенной одной), и все это время не пил никакой жидкости. Сильнейшая жажда все три дня, только сейчас стало полегче. Ну и финальное, пятое, это — вестибулярная "неустойчивость", которая приносит наибольший дискомфорт. Повернешь или наклонишь голову, или даже переведешь взгляд с объекта на объект, и весь мир вокруг "плывет"! Если продолжать, то начинает укачивать, и остановить развитие этого можно, только зафиксировав голову на несколько минут, — тогда отпускает. Психологически адаптация проходит очень хорошо — все же человек, родившийся на Земле, привык жить на планете. И вот уже все знакомо, и через 3 дня душ не кажется чем-то волшебно необычным, а космический полет вспоминается как очень подробный и интересный сон, который ты недавно досмотрел».