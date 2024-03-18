Российский космонавт рассказал, что чувствует человек, вернувшийся из космоса

12 марта с МКС вернулся экипаж Crew Dragon — капсула приводнилась недалеко от побережья Флориды. В его составе находился и российский космонавт Константин Борисов.ё

Он впервые вышел на связь в соцсетях и рассказал, что чувствует человек, проведший полгода на орбите и, наконец, вернувшийся на Землю: