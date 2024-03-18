Ученые рассчитали 105 триллионов цифр числа «пи»

Специалисты американской компании по хранению данных рассчитали число «пи» с точностью до 105 триллионов цифр, побив мировой рекорд. Исследование заняло 75 дней и потребовало вычислительной мощности, эквивалентной сотням тысяч смартфонов.

© Мир 24

Число «пи», традиционно сокращаемое до 3,14, является иррациональным. Это значит, что оно обладает бесконечными неповторяющимися десятичными разрядами.

Значение числа «пи» равно длине окружности, деленной на диаметр. Для расчетов требуются только первые несколько десятков цифр после запятой. Но вычисление числа до его наиболее точного значения используется для тестирования новых компьютерных программ и систем хранения данных.

В ходе нового эксперимента специалисты рассчитали число «пи» до 105 триллионов знаков после запятой. Если напечатать их на бумаге непрерывной строчкой, то она протянется на 3,7 миллиарда километров и покроет расстояние между Землей и планетой Уран. Ученые отметили, что 105-триллионная цифра числа «пи» – 6.

Расчеты проводились с помощью 36 твердотельных накопителей (SSD), которые хранили в общей сложности около 1 петабайта (миллиона гигабайт) данных.

«Это потребовало тщательного планирования, оптимизации и исполнения», – отметили участники научной группы.

В апреле 2023 года те же эксперты рассчитали 100 триллионов цифр числа «пи». Предыдущий рекорд был установлен в 2021 году – команда Университета прикладных наук Граубюндена в Швейцарии с помощью суперкомпьютера за 108 дней рассчитала 62,8 триллиона цифр.

Ученые отметили, что компьютеры становятся все более мощными, и в будущем мы неизбежно будем раскрывать все новые и новые фрагменты числа «пи». Но разгадать все число целиком никогда не удастся «из-за его бесконечной природы», сообщает Live Science.