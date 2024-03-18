Почти во всех морских птицах Антарктики обнаружили микропластик

Ученые обнаружили микропластик в организме почти всех исследованных морских птиц, обитающих в Антарктике. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Frontiers in Marine Science.

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Исследователи проанализировали 1100 образцов, включающих содержимое желудка, зоба, гуано и срыгиваемых морскими птицами гранулами непереваренной пищи. Оказалось, что 13 видов морских птиц, населяющих полярные регионы, заглатывали микропластик: малые гагарки, глупыши, бургомистры, толстоклювые кайры, различные виды буревестников и пингвинов, а также поморники.

Всего было извлечено 3526 частниц, что соответствует как минимум одной частице в 90 процентах образцов из Арктики и 97 процентов проб из Антарктики. В среднем 7,2 и 1,1 частицы микропластика были обнаружены в каждом образце в Арктике и Антарктиде соответственно. У одной птицы было обнаружено максимум 36 частиц микропластика.

Ученые идентифицировали 14 типов полимеров. Преобладающей формой является полиэтилен, за которым следуют полипропилен и полистирол. В основном они присутствовали в виде фрагментов, образовавшихся в результате разрушения более крупных пластиковых предметов, таких как пакеты, контейнеры для пищевых продуктов и напитков.

Воздействие проглатывания пластиковых частиц на морских птиц включает закупорку их желудочно-кишечного тракта, токсичное действие и окислительный стресс, а также запуск иммунных реакций. Кроме того, микропластик был обнаружен в криле — источнике пищи для некоторых пингвинов, что подчеркивает более масштабную проблему в экосистеме и трофических сетях.

В настоящее время в Арктике и Антарктиде обитают 64 и 43 вида морских птиц соответственно, но их численность в последние годы сокращается, что вызывает необходимость ужесточения мер по сохранению.