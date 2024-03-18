Женщина сдала тест ДНК и выяснила, что она на 40% маламут

Канадская журналистка решила проверить работу компании по определению пород собак с помощью ДНК-теста и отправила в лабораторию образец мазка из своего рта. Результат показал, что она на 40% происходит от аляскинского маламута, на 35% от шарпея и на 25% от лабрадора.

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Претензии к работе компании возникали и раньше. Год назад жительница Нью-Гэмпшира Мишель Лейнингер также сдала мазок из своего рта и получила ответ, что она на 50% бульдог. Тогда в компании заявили, что подобные результаты невозможно получить из человеческой ДНК.

Репортер Кристина Хагер тоже запросила комментарий сотрудников компании, однако они не дали ответа на ее запрос. После этого Хагер отправила тест еще в две компании. В одной из них заявили, что образец не содержал достаточного количества генома, в связи с этим установить достоверный результат не удалось. В другой ответили, что лаборант не сумел определить породу по представленному образцу.

Ситуацию прокомментировала генетик из Института Броуда Элинор Карлссон. Она отметила, что подобные расследования не должны повредить интересу к генетике домашних животных, так как сами эти исследования зачастую помогают выявлять риски различных заболеваний, в том числе рака. Особенно, если они сделаны правильно, передает CBS News.

Ранее сообщалось, что жительница Китая попросила бойфренда своей дочери сделать ДНК-тест и разрушила их отношения. Выяснилось, что парень оказался пропавшим сыном женщины.