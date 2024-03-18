Япония планирует отправить двух астронавтов на Луну

Япония намерена после 2028 года отправить двух своих астронавтов на Луну в рамках американской космической программы Artemis. Соответствующая договоренность может быть оформлена после намеченной на 10 апреля встречи в Вашингтоне японского премьер-министра Фумио Кисиды и президента США Джо Байдена, сообщила газета Yomiuri.

Соединенные Штаты планируют в рамках программы Artemis осуществить высадку американских астронавтов на Луну в 2026 году. С 2028 года такие экспедиции предполагается совершать регулярно. В них, по предварительной договоренности, должны принять участие два представителя Японии. Они, в частности, будут заняты управлением луноходом Luna Cruiser, который сейчас разрабатывают японские компании во главе с корпорацией Toyota Motor.

Весной 2019 года Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) обнародовало проект лунной программы Artemis, состоящей из трех этапов. Первый из них предусматривает беспилотный полет корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. Вторая фаза - облет естественного спутника Земли с экипажем на борту. На третьем этапе миссии NASA рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну. Токио в 2019 году объявил о решении присоединиться к программе Artemis, в которой также участвует несколько других государств.