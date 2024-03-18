Новенькие Apple Watch Series 10 смогут измерять артериальное давление
Apple Watch Series 10, выход которых ожидается этой осенью, могут стать настоящим прорывом для пожилых людей и просто тех, кто следит за здоровьем.
По слухам, эти умные часы будут оснащены датчиком для измерения артериального давления, что позволит им отслеживать этот показатель без использования сторонних устройств.
Помимо измерения давления, новенькие Apple Watch Series 10 могут получить и ряд иных функций, таких как датчик температуры тела. Ожидается, что устройство будет представлено в сентябре 2024 года.
Напомним, что помимо этого не так давно стало известно о том, что Apple и Samsung активно работают над технологией для измерения уровня глюкозы в крови без прокалывания пальца.
При этом те же Huawei Watch D — это умные часы с медицинским сертификатом, которые уже сейчас могут измерять артериальное давление.