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Новенькие Apple Watch Series 10 смогут измерять артериальное давление

Apple Watch Series 10, выход которых ожидается этой осенью, могут стать настоящим прорывом для пожилых людей и просто тех, кто следит за здоровьем.

Apple Watch Series 10 смогут измерять артериальное давление
© Ferra.ru

По слухам, эти умные часы будут оснащены датчиком для измерения артериального давления, что позволит им отслеживать этот показатель без использования сторонних устройств.

Помимо измерения давления, новенькие Apple Watch Series 10 могут получить и ряд иных функций, таких как датчик температуры тела. Ожидается, что устройство будет представлено в сентябре 2024 года.

Напомним, что помимо этого не так давно стало известно о том, что Apple и Samsung активно работают над технологией для измерения уровня глюкозы в крови без прокалывания пальца.

При этом те же Huawei Watch D — это умные часы с медицинским сертификатом, которые уже сейчас могут измерять артериальное давление.

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