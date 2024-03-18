Sony откажется от «киношного» экрана 21:9 во флагманском Xperia 1 VI

Фанаты Sony Xperia, ликуйте и… унывайте? В сети появились слухи о том, что компания может отказаться от своего фирменного «киношного» экрана 21:9 в грядущем флагмане Xperia 1 VI.

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Согласно утечке от Zackbuks на Weibo, Sony Xperia 1 VI станет более «обыденным» — вместо 21:9 нас ждет более привычный формат 19.5:9.

С одной стороны, это может разочаровать тех, кто ценит высокое и узкое полотно, идеально подходящее для просмотра фильмов. С другой стороны, такой шаг может сделать Xperia 1 VI более привлекательным для массового покупателя.

Помимо изменения соотношения сторон, Xperia 1 VI, возможно, лишится 4K-разрешения — вместо него будет 2K. В остальном же дизайн смартфона, как ожидается, останется схожим с предшественником.

Из прочих интересных деталей: