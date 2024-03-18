В Cети появились сразу два новых концепта Windows 12

В сети появились два интересных концепта Windows 12, предлагающих альтернативный взгляд на новую операционную систему Microsoft.

© Ferra.ru

Первый концепт от пользователя Twitter под ником The Hacker 34 фокусируется на минимализме, конфиденциальности и отсутствии ненужного ПО.

Основные идеи:

Чистый интерфейс: меню «Пуск» и панель задач упрощены, убраны ненужные элементы.

Система не содержит предустановленных приложений, которые не нужны пользователю.

Конфиденциальность: ОС не собирает пользовательские данные без ведома.

Игровые функции, такие как улучшенная панель Game Bar, поддержка RGB-подсветки, оптимизация производительности.

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Второй же концепт, от дизайнера PhantomOcean3D, делает акцент на игровых возможностях Windows 12. Его идеи:

Игровой режим: система автоматически оптимизирует настройки для игр.

Улучшенная панель Xbox: доступ к играм, достижениям, друзьям и другим функциям Xbox.

Поддержка стриминга: трансляция игр на Twitch, YouTube и другие платформы.

Виртуальная реальность: оптимизация системы для VR-игр и приложений.

© Neowin

Оба концепта Windows 12 выглядят интересно и заслуживают внимания. Они демонстрируют, что у новой ОС есть потенциал для развития в разных направлениях, учитывая потребности разных пользователей.