Отпечатки белков раскрыли перспективы для поиска инопланетной жизни

Ученые нашли новый способ идентификации экстремофилов — выносливых микробов, которые процветают в суровых условиях. Этот метод, подробно описанный в журнале ACS «Proteome Research», может не только изменить наше понимание жизни на Земле, но и помочь в поисках внеземной жизни.

Экстремофилы обитают в самых разных экстремальных средах — от обжигающих горячих источников до ледяных глубин океана. Понимание того, как выживают эти удивительные организмы, может пролить свет на возможность существования жизни на других планетах. Традиционно ученые полагаются на секвенирование ДНК для идентификации микробов. Однако этот метод имеет свои ограничения, особенно когда речь идет о близкородственных видах экстремофилов.

Команда под руководством Ральфа Мёллера предлагает решение: белковый дактилоскопический анализ. Вместо анализа ДНК они анализируют белковые фрагменты, или пептиды, чтобы создать уникальную «протеомную подпись» для каждого микроба.

Исследователи протестировали свой метод на образцах воды из высокогорных озер в Чилийских Андах — среде, похожей на ранний Марс. Они сравнили точность белковых отпечатков с традиционным секвенированием генов с помощью гена 16s рРНК — распространенным методом идентификации микроорганизмов.

Результаты оказались многообещающими. Оба метода успешно идентифицировали большинство культивируемых микробов (63 из 66). Однако метод белковых отпечатков пальцев оказался лучше в идентификации ранее неизвестных видов. Когда секвенирование генов не дало результатов в трех образцах, протеотипирование выявило два потенциально новых вида экстремофильных бактерий.

Эта технология может стать революционной для астробиологии, предлагая более надежный метод поиска инопланетной жизни за пределами Земли.