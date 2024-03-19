Раскрыты характеристики экрана Sphere в Лас-Вегасе

Компания Sphere Entertainment раскрыла некоторые подробности о самом большом светодиодном экране за всю историю. Так характеристики экрана включат два 16K дисплея и 4 ПБ флеш-памяти со скоростью 400 ГБ/с

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Las Vegas Sphere высотой 34 метра и шириной 157 метров, стоимость строительства которого составила $2,3 миллиарда, считается крупнейшим в мире сферическим сооружением. Снаружи Sphere установлен светодиодный экран с разрешением 16 000 × 16 000 пикселей. Проект, расположенный к востоку от Лас-Вегас-Стрип и соединенный с венецианским курортным комплексом, предназначен для проведения различных мероприятий, в том числе музыкальных, киномероприятий и даже некоторых видов спорта. Площадь Сферы составляет около 53,9 тыс. м2, а площадь внутренней стороны – 14,9 тыс. м2.

Сфера способна создавать действительно выдающиеся визуальные эффекты. Для этого внутренний и внешний экраны поддерживают вывод видео с разрешением 16K. Каждый из них использует набор из 27 узлов, каждый из которых передает потоковую передачу в разрешении 4K через программное обеспечение Hitachi Vantara, а также колоссальные 4 ПБ (1 петабайт = 1000 ТБ) флэш-памяти со скоростью 400 ГБ/с. Также используется полная субдискретизация цветности 4:4:4, а задержка дисплеев составляет до 5 миллисекунд.

Звук Sphere также впечатляет: 464 модуля Holoplot X1 MD-90 (90 динамиков) и MD-80S (80 драйверов) расположены спереди в качестве динамиков основной сцены. Дополнительные 280 голоплотов расположены на светодиодном дисплее, а дополнительные массивы голоплотов размещены по всей сфере для эффектов, объемного звучания и заполнения.

Впервые Las Vegas Sphere была активирована 4 июля 2023 года. Во время первого показа на панели демонстрировалась анимация, показывающая фейерверк, американский флаг, Луну, а также гигантское мерцающее глазное яблоко.