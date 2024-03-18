Инсайдер: AirPods 4 выйдут в двух версиях

По словам Марка Гурмана, Apple намерена существенно обновить линейку AirPods. Сообщается, что поставщики готовятся к массовому производству двух новых моделей AirPods, которое начнется в мае и будет ориентировано на осенний релиз вместе с iPhone 16.

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Обе модели будут отличаться новым дизайном, улучшенной посадкой и комфортом. Кроме того, они откажутся от порта Lightning в пользу общепринятого USB-C для зарядки.

Модель более высокого класса делает еще один шаг вперед, внедрив технологию активного шумоподавления (ANC), которая в настоящее время является эксклюзивной для AirPods Pro. Кроме того, чехол для этой премиум-модели будет оснащен функцией Find My, облегчающей поиск потерянных AirPods.

По сообщениям, Apple ожидает, что новые AirPods будут пользоваться большим успехом, а объем их производства составит 20−25 миллионов штук. AirPods Max в этом году получат незначительное обновление, единственным из которых станет переход на зарядку через USB-C.