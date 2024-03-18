AOC представила 2К-монитор всего за $100

Компания AOC представила новый монитор — Q27B2S2.

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Это 27-дюймовый дисплей с разрешением 2K (2560 x 1440 пикселей) и частотой обновления 100 Гц, доступный по весьма приятной цене, которая составляет всего $100.

Чем же интересен этот монитор? Давайте разберемся. Например, он может похвастаться IPS-матрицей, которая обеспечивает четкое изображение, естественную цветопередачу и широкие углы обзора.

Еще новинка получила высокую детализацию картинку за счет 2K-разрешения, которое отлично подходит как для работы, так и для развлечений. Изображение будет четким, с хорошо различимыми деталями.

Также не стоит забывать и про эргономичность: монитор можно поворачивать и наклонять по своему усмотрению, чтобы настроить комфортное рабочее пространство.

Вместе с тем важно отметить неплохие показатели яркости, контрастности и цветовой гаммы. А благодаря портам HDMI 2.0 и DP 1.2, монитор можно легко подключить практически к любому современному устройству.