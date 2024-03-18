Ученые при помощи елей узнали, как менялся климат на севере Китая

Китайские ученые исследовали древесину елей Мейера, чтобы проследить изменения климата теплого сезона в Северном Китае за 261 год, сообщают argumenti.ru. Они выявили три низкотемпературных и семь высокотемпературных периодов.

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При этом специалисты использовали анализ интенсивности отражения синего цвета (BI) на цифровых изображениях кернов деревьев. В качестве материала исследования рассматривались пробы елей Мейера, произрастающих в регионе на высоте от 1600 метров над уровнем моря.

Ученые проанализировали 45 образцов керна и установили хронологию, отражающую температуру теплого сезона в регионе с мая по август. Это позволило построить детальную температурную запись и выявить периоды климатических колебаний, которые тесно связаны с историческими климатическими моделями. Соотнеся данные колец с зарегистрированными колебаниями температуры, исследователи смогли проследить температурные тенденции вплоть до середины XVIII века.

«Этот метод не только повышает нашу способность расшифровывать прошлые климатические изменения, но и укрепляет нашу способность прогнозировать будущие климатические тенденции, что позволяет нам в некоторой степени предотвратить катастрофические последствия для окружающей среды», – заявил автор исследования профессор Чэнь Фэн.

Ранее американские ученые провели исследование и выяснили, что деревья в более теплом и сухом климате хуже удерживают углекислый газ. Это значит, что они теряют способность сдерживать глобальное потепление.