Ученые назвали регионы России, которые могут в течение 25 лет пострадать от жары

Какие регионы РФ могут в ближайшие 25 лет пострадать от жары сильнее всего? Такой прогноз опубликовали в журнале GeoJournal ученые Высшей школы экономики и Института географии РАН.

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Как известно, для России проблема глобального потепления стоит особенно остро, ведь значительная часть страны расположена в северных районах, в том числе Арктике, где теплеет быстрее всего на планете.

В своей работе ученые оценили не только рост температуры и число жарких дней на территории России до 2050 года, но и воздействие экстремальной жары на перераспределение россиян между регионами из-за миграции.

В целом испытывать на себе температуры выше 30 градусов россияне будут минимум на 76 процентов чаще, чем сейчас, а максимум - в два раза. Под ее волны удар попадает значительная часть населения. Этот пояс протянулся от западной границы к южной части Урала и Сибири, а также к Кавказу и побережьям Черного и Каспийского морей: последние находятся в зоне особого риска из-за частых максимальных температур выше 35 градусов.

Среди субъектов федерации, которым предстоит столкнуться с последствиями жары более 30 градусов, авторы выделили три группы.

Во-первых, это крупные регионы с высокой урбанизацией в Центральной России, Поволжье, на юге Урала и Сибири. Помимо повышения температуры, здесь ожидается активный рост населения в региональных столицах: Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Челябинске, Тюмени, Красноярске и т.д.

Для регионов второй группы характерны высокие температуры и быстрое сокращение численности населения. Это Ростовская, Воронежская, Самарская и Волгоградская области.

Для третьей группы прогнозируются высокая и увеличивающаяся температура, а также рост численности населения. Она связана как с естественным приростом из-за высокой рождаемости (Дагестан, Чеченская республика), так и с приездом новых жителей, например, в Краснодарский край, куда россияне переселяются охотнее всего.

Вообще, ученые прогнозируют, что надвигающаяся жара станет серьезным фактором динамики населения, массового переселения в мегаполисы, прежде всего в Москву. Ожидается, что к середине века население столичного региона (Москвы и Московской области) составит 23 миллиона человек, то есть 17 процентов населения страны. Сейчас здесь проживают 14 процентов россиян. Казалось бы, все должно быть ровно наоборот. Ведь самые крупные города вне зависимости от географического положения нагреваются сильнее - из-за эффекта "городского острова тепла".

Общий вывод? Уже сейчас есть регионы с высокими рисками воздействия экстремально высоких температур. Эти риски будут возрастать и охватывать новые регионы с высокой плотностью населения, где находятся крупные города и агломерации.