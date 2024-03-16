На Солнце произошла сильная вспышка высокого класса

Сильная вспышка на Солнце высокого класса произошла вечером 16 марта, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

"16 марта в 19:35 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M3.5 продолжительностью 22 минуты", - сообщили в ИПГ.

По данным Института, в околоземное космическое пространство продолжается вторжение "потоков протонов в широком диапазоне энергий" после произошедшей утром 15 марта вспышки среднего класса С6.0 на светиле.

Однако уровень опасности от потоков энергичных протонов и влияние солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу Земли в последние сутки не поднимались выше самых слабых значений по шкале из пяти уровней.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на 1 кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, которые при определенных условиях, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.