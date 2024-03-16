Ноутбук с чипом Snapdragon оказался мощнее MacBook Air M3

Мобильный чип Snapdragon X Elite от Qualcomm оказался мощнее решения от Apple M3 в многоядерном тесте Geekbench. Об этом сообщает портал WCCFTech со ссылкой на результат бенчмарка.

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Согласно результатам тестирования в Geekbench 6, Snapdragon X Elite, установленная в ноутбуке Samsung Galaxy Book4 Edge, продемонстрировала результаты в 2785 и 13925 баллов в одноядерном и многоядерном тестах, в то время как Apple M3 в 15-дюймовом MacBook Air — 3133 и 12005 баллов соответственно. Таким образом, Snapdragon X Elite на 16% мощнее решения Apple, что является значительным показателем. При этом в однопоточных задачах он уступает.

Тем не менее, эти показатели все еще ниже того, что обещала Qualcomm. Возможно, при более высоком режиме энергопотребления (TDP) чип способен демонстрировать еще более высокие результаты в одноядерном и многоядерном тестах. Однако в таком случае нагрев устройства будет куда значительнее, а его автономность станет меньше.

Когда первые устройства на базе Snapdragon X Elite, в том числе Samsung Galaxy Book4 Edge, поступят в продажу, пока не сообщается.