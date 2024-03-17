Новое носимое ИИ-устройство подарит голос тем, кто его потерял

Для людей, потерявших способность говорить из-за дисфункции голосовых связок, восстановление голоса может стать долгим и трудным путем. Однако новое носимое устройство, разработанное биоинженерами Калифорнийского университета, предлагает многообещающее решение.

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Устройство представляет собой тонкий, гибкий пластырь, который приклеивается к шее пользователя. Он использует машинное обучение для обнаружения и превращения движений мышц, в высокоточные, поддающиеся анализу электрические сигналы, который затем преобразуются в речевые сигналы с использованием алгоритма машинного обучения. Пластырь имеет небольшую площадь, работает от автономного питания и неинвазивен, что делает его удобным и комфортным для пользователей.

© University of California - Los Angeles

Это изобретение профессора Цзюнь Чена и его команды решает важную задачу для людей с нарушениями голоса. Традиционные методы, такие как ручные электроприборы для гортани или процедуры пункции трахеоэзофагеальной полости, могут быть громоздкими, инвазивными и некомфортными. В отличие от них, новый носимый прибор предлагает безопасную и удобную альтернативу.

Исследовательская группа активно работает над расширением словарного запаса устройства путем дальнейшего обучения. Следующим важным шагом станет тестирование технологии на людях с нарушениями голоса, что откроет путь к ее применению в реальном мире.