Apple запатентовала сенсорную панель для боковых сторон iPhone и iPad

Бюро по товарным знакам и патентам США (USPTO) зарегистрировало очередной патент, поданный Apple на новый тип сенсорной панели по аналогии с Touch Bar, использовавшейся когда-то в MacBook.

Речь идёт о сенсорном дисплее на боковых сторонах iPhone и iPad. Вероятно, эту сенсорную панель можно будет настраивать под задачи пользователя. Но это допущение, потому что из описания патента и некоторых деталей непонятно, для чего именно нужна такая сенсорная панель на боковой стороне смартфона или планшета.

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Возможно, сенсоры, встроенные в боковые клавиши гаджетов можно будет использовать для вывода кнопок управления и пользовательских интерфейсов, информацию о состоянии аккумулятора и прогноза погоды, для чего-то ещё. Может быть, настроить аналог Touch Bar можно будет и для прослушивания музыки, чтобы регулировать громкость или пропускать песни с помощью бокового сенсорного интерфейса и при этом не касаться дисплея.

По мнению инсайдеров из GizmoChina, это позволит сократить необходимость в физических кнопках, что может быть удобным, если сенсорная панель впишется в дизайн устройств.

Но будет ли реализован этот патент, учитывая, что Apple регулярно подаёт различные заявки, — неизвестно.