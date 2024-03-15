Российским компаниям запретят доступ к облачным сервисам Microsoft

Американская компания по разработке программного обеспечения Microsoft разослала предупреждение компаниям из России, в котором сообщается о запрете для этих организаций на использование облачных сервисов. Об этом пишет РБК.

Уточняется, что запрет вступает в силу с 20 марта 2024 года — в этот день Microsoft закроет для российских компаний доступ к своим облачным сервисам. Как сообщила PR-директор компании Softline Светлана Ащеулова, запрет может затронуть сервисы Microsoft, Amazon и Google, таким как Power BI, Dynamics CRM и другие.

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«Мы ожидаем, что приостановка также затронет облачные решения, содержащие эти продукты», — заявила она.

Кроме того, в Softline посоветовали всем российским компаниям в кратчайшие сроки выполнить резервное копирование данных со всех упомянутых облачных сервисов. При этом в самой компании Microsoft объяснили запрет тем, что европейские санкций препятствуют доступу к определенному программному обеспечению для организаций из России.

«Microsoft должна прекратить действие этих подписок к 20 марта 2024 года, до будущих указаний Евросоюза, которые изменят это решение, или общего или специального разрешения от регулирующих органов Евросоюза. После 20 марта 2024 года вы не сможете получить доступ к этим продуктам или услугам Microsoft, а также к любым данным, хранящимся в них», — сказано в письме компании.

Ранее источник рассказал о новом пакете санкций против России.