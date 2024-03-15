Гаджет за $30 помог мужчине в поисках угнанного автомобиля за $35 тысяч

Мужчина по имени Пол Конвей из Великобритании стал жертвой автоугона, однако ему удалось быстро найти свой Nissan Pathfinder благодаря оставленному в бардачке Apple AirTag. Об этом сообщает портал Apple Insider.

© Газета.Ru

Конвей время от времени доверял автомобиль одному из своих коллег. Однажды тот вернулся и заявил владельцу внедорожника, что его Nissan пропал.

«Я просто сидел там, меня трясло, как вдруг я вспомнил, что у меня в машине есть AirTag. Поэтому я зашел в приложение и увидел, что он [автомобиль] выезжает из Лидса в Брэдфорд. Мы проследили за сигналом и позвонили в полицию, которая предложила подвезти меня в поисках машины. Она была спрятана там, на тихой жилой улице», — рассказал журналистам Конвей.

По словам пострадавшего, в прошлом он оставил AirTag в своей машине на случай, если забудет, где парковался. Так, благодаря геометке Apple стоимостью в $29 ему удалось найти свой автомобиль, купленный за $35 тыс.

После случившегося Конвей стал активнее пользоваться AirTag, а его коллеги выразили желание обезопасить свое имущество аналогичным образом.