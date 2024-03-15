У смертельно опасного заболевания исчез основной признак

Голландские ученые выяснили, что туберкулез может передаваться при простом дыхании — вирус больше не вызывает кашель. Об этом сообщает журнал The Lancet Infectious Diseases.

Отмечается, что ученые проанализировали данные о более чем 600 000 человек, проживающих в 12 странах Африки и Азии. Согласно полученным данным, более 82% больных туберкулезом не страдали от постоянного кашля, а 62,5% не кашляли вовсе. По мнению исследователей, это очень опасная перспектива — ранее основным признаком туберкулеза оставался кашель, но теперь вирус «научился прятаться».

Выводы, сделанные из исследования, говорят о том, что заразиться туберкулезом на самом деле проще, чем считалось. Если результаты исследования подтвердятся, это будет означать, что переносчиками смертельно опасного заболевания могут оказаться даже люди без признаков туберкулеза.

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