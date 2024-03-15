Стало известно, чем могли болеть скандинавы в каменные века

Ученые из Стокгольмского университета и Шведского музея естественной истории обнаружили 660 патогенных микробов, которые циркулировали в Скандинавии каменного века, пишет журнал Scientific Reports. Они сделали это, проанализировав микробиом 38 человек, некоторые из древних сообществ охотников-собирателей, а другие из неолитических фермерских поселений. В числе этих микробов были Yersinia enterocolitica и Salmonella enterica - две бактериальные инфекции, способные вызвать пищевые отравления. Кроме того, была обнаружена Neisseria meningitidis, которая вызывала менингит. Микробы могли быть смертельно опасными для жизни древних людей. В современном мире они поддаются лечению антибиотиками.

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Случай с Salmonella enterica, в частности, показывает, насколько это было опасно в то время. В могиле культуры боевых топоров, так называемой Бергсгравен в Линчёпинге, мы обнаружили двух инфицированных особей, которые, возможно, умерли от сальмонеллеза. Salmonella enterica и другие бактериальные заболевания, которые мы обнаружили у людей, сегодня легко лечить антибиотиками, но тогда они могли быть смертельными, — сказала автор исследования Нора Бергфельдт из Стокгольмского университета.

Уточняется, что ДНК людей была выделена из сохранившихся челюстей. В этих образцах также нашлись следы бактерии Neisseria gonorrhoeae, которая вызывает гонорею — инфекцию, передающуюся половым путем. При этом уточнить, кто был первым носителем этой инфекции, сложно.

Ранее доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Юрий Мануков рассказал, что тиранозавр Рекс в реальности, вероятнее всего, передвигался со скоростью 5 км/ч, был падальщиком и не умел сложно рычать. По его словам, кинематографисты приписали тиранозавру слишком много незаслуженных характеристик.