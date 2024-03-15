SpaceX поделился кадрами окутанного потоками плазмы корабля Starship

SpaceX поделилась кадрами космического корабля Starship, на которых он окутан потоками плазмы при вхождении в атмосферу Земли. Они стали его последними минутами, после чего связь с ним была утеряна, передает Wccftech.

© SpaceX

Напомним, что вчера SpaceX провел третий испытательный запуск Starship в связке с первой ступенью Super Heavy. Однако посадить ее на планируемую платформу в Индийском океане компании не удалось — связь с кораблем оказалась потеряна при его вхождении в атмосферу Земли, где он и сгорел.

© SpaceX

Весь процесс запуска SpaceX транслировала онлайн с помощью закрепленной на корпусе аппарата камеры и системе спутниковой связи Starlink. В частности, на запись попали последние минуты корабля, на которой видны ярко-красные потоки плазмы окружающие теплозащитный экран аппарата. В итоге они приводят к воспламенению Starship и потери связи с ним.

© SpaceX

В общей сложности полет корабля продлился почти 50 минут. И, несмотря на неудавшуюся посадку, этот запуск можно считать реальным полетом в космос, поскольку Starship удалось преодолеть 100-километровую линию Кармана. Кроме того SpaceX смогла выполнить цель испытания, которая заключалась в открытии люка полезной нагрузки корабля и запуске одного из двигателей в космосе.

Предполагается, что компания выполнит еще один испытательный запуск Starship, прежде чем заявит о полной готовности его систем.