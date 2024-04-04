Атомный взрыв в Хиросиме может пролить свет на загадки Солнечной системы

Изучать условия, при которых облако газа и пыли породило Солнце — тяжелая задача. Немногая доступная нам информация извлечена из древних материалов, чей возраст составляет миллиарды лет. Но, возможно, самый печально известный атомный взрыв в истории человечества прольет свет на загадки науки. Портал livescience.com рассказал о хиросимитах — таинственных фрагментах радиоактивного стекла.

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6 августа 1945 года американский бомбардировщик B-29 Superfortress сбросил атомную бомбу над Хиросимой. Детонация 16-килотонной бомбы на высоте 500 метров над городом создала огненный шар диаметром 260 метров. Температуры в радиусе взрыва превышали 6 000 градусов Цельсия.

Бомба уничтожила большую часть города и унесла жизни как минимум 140 000 человек. Однако взрыв также повлиял и на материалы, из которых были построены здания Хиросимы. Испаренные стекло, бетон и металл перемешались с воздухом и водой из реки Ота внутри перегретого шара плазмы, созданного бомбой. А когда огненный шар быстро остыл, на землю посыпался град капель, сформированных из этих материалов.

Ученые впервые обнаружили застывшие фрагменты спустя более 80 лет на пляжах в бухте Хиросимы. Они назвали эти маленькие частички стекла «хиросимитами» и принялись за работу: специалисты проанализировали капли при помощи рентгеновской спектроскопии, электронных микроскопов и других методов.

Результатом анализа стало любопытное открытие. А именно, изотопное соотношение кремния и кислорода в фрагментах стекла, непохожее ни на один другой материал на Земле. По факту, единственный материал, обладающий похожим набором свойств, можно найти только на специфическом виде метеоритов — хондрите. И пока ученые думают, что они появились на хондритах благодаря облаку горячего газа, из которого сформировалось Солнце и планеты.

Иными словами, стекловидные частички минералов на хондрите представляют собой останки строительных блоков, из которых собрана наша Солнечная система. Они фактически не изменились за прошедшие четыре с половиной миллиарда лет — поэтому ученые и заинтересованы в них.

Хондриты подсказывают, что хиросимиты сформировались в условиях, разделивших изотопы вне зависимости от их индивидуальной массы. Для контекста, почти все процессы на Земле и в Солнечной системе так или иначе зависят от массы — хиросимиты выбиваются из нормы. По мнению специалистов, сходства между минералами на хондритах и фрагментами стекла из Хиросимы показывают, что при атомном взрыве и формировании Солнечной системы произошла одна и та же химическая реакция.