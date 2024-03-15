Ученые сфотографировали «темную башню» в космосе

Астрономы из Европейской южной обсерватории опубликовали снимок необычного объекта, сделанный телескопом VLT, сообщается на сайте обсерватории. Объект напоминает раскинувшуюся в космосе «темную башню».

Замеченный телескопом объект известен под названием GN 16.43.7.01. Он расположен на расстоянии в пять тысяч световых лет от Земли в направлении созвездия Скорпиона и классифицируется как кометарная глобула.

© ESO / VPHAS+ team

Как отмечается в сообщении обсерватории, кометарные глобулы не имеют ничего общего с кометами. Астрономы дали глобулам такое название из-за внешнего вида - как и у комет, у них есть «головы» и «хвосты».

В действительности кометарная глобула представляет собой темную газопылевую туманность. В глобулах часто происходит звездообразование, при этом в «головах» глобул встречаются очень молодые звезды.

В обсерватории подчеркнули, что GN 16.43.7.01. содержит плотные сгустки коллапсирующего газа и пыли, из которых в будущем будут рождаться новые звезды и планеты.

Привлекающая внимание форма этого объекта связана с интенсивным воздействием мощного излучения, источником которого является скопление молодых ярких звезды. Это излучение частично рассеяло и ионизовало вещество, окружающее глобулу. В результате появилось розовое свечение, подчеркивающее темные контуры «башни».