Назван среднебюджетный смартфон с лучшим экраном в своем сегменте

Специалисты лаборатории DxOMark протестировали дисплей нового Samsung Galaxy A55 и оказались очень довольны устройством. Смартфон занял первое место в своей категории среднего и обошел флагманский iPhone 14 Plus в общем рейтинге.

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Samsung Galaxy A55 оснащен 6,6-дюймовым Super AMOLED-экраном с разрешением 1080х2340 пикселей и частотой обновления изображения 120 Гц и яркостью в 1000 нит. По итогам тестирования эксперты похвалили максимальную яркость дисплея — они насчитали 1638 нит, что даже выше, чем у прошлогоднего флагмана Galaxy S23 (1600 нит). Это обеспечивает Galaxy A55 хорошую читаемость на солнечном свете и точную цветопередачу в различных условиях освещения. При этом устройство также получило высокие оценки за качество изображения при воспроизведении HDR10-контента.

Тем не менее, в смартфоне имеются и недостатки, к которым отнесли заметные розовые и зеленые оттенки при просмотре экрана под углом и излишне высокий уровень автоматической яркости в темноте. Также отмечается не всегда корректная обработка случайных касаний.

В итоге Samsung Galaxy A55 занял 26-е место в общем рейтинге DxOMark, обойдя такие устройства, как iPhone 14 Plus, OPPO Find X6 Pro и Google Pixel 7, и стал лидером в своей ценовой категории, обогнав Galaxy S23 FE и Honor 90.