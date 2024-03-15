У берегов Бразилии нашли затонувший остров размером с Исландию

Исследователи из Бразилии и Британии выяснили, что подводное вулканическое плато в юго-западной части Атлантического океана 45 миллионов лет назад было тропическим островом с пышной растительностью. Об этом рассказал портал Live Science.

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В 2018 году ученые исследовали морское дно в районе вулканического плато, известного как возвышенность Рио-Гранде, и обнаружили камни, которые «выглядели так, будто когда-то они были сушей».

С помощью дистанционно управляемого подводного аппарата исследователи сняли видео на глубине 650 метров. Когда они изучали эти кадры, их внимание привлекли необычные слои красной глины.

«Вы просто не найдете красной глины на морском дне. Отложения выглядели как тропические почвы», - рассказал британский морской геолог Брэмли Мертон.

В своем недавнем исследовании ученые пришли к выводу, что характерный минеральный состав глины мог образоваться только в результате выветривания на открытом воздухе в условиях тропической жары и влажности.

Как отмечает Live Science, это последнее из череды открытий, указывающих, что этот участок океана в 1200 километрах от побережья Бразилии когда-то был островом.

«Представьте себе пышный тропический остров, ускользающий под волны и застывающий во времени. Вот что мы обнаружили», - заявил Мертон.

Он и его коллеги считают, что по размеру остров был сравним с Исландией (около пятой части общей площади возвышенности Рио-Гранде). Мертон подчеркнул, что возвышенность начинала свою жизнь как «меловая версия Исландии». Постепенно, когда вулканическая активность утихла, плато переместилось на запад через Атлантику и погрузилось под воду.