Samsung будет активнее использовать экраны LG в своих телевизорах

Samsung Electronics намерена значительно увеличить объемы закупок панелей LG WOLED для использования в своих телевизорах в текущем году. Компания планирует приобрести от 700 до 800 тыс. таких панелей, что является существенным увеличением по сравнению с 10-20 тыс. в прошлом году, сообщает портал GizmoChina со ссылкой на аналитиков Omdia.

© Samsung

LG Display планирует выпустить около 6 млн панелей в этом году, из которых до 4 млн будут использованы в их собственных телевизорах, тогда как оставшиеся будут распределены между другими производителями, включая Sony и Samsung, причем последняя приобретет значительную часть этих панелей. Samsung Display, являясь лидером в области производства дисплеев, в свою очередь, намерена изготовить 1,4 млн панелей QD-OLED в этом году, из которых оставит себе 1,1 млн, а остальные — продаст Sony.

Стратегический акцент Samsung делается на производство панелей QD-OLED, однако для удовлетворения спроса на панели WOLED компания полагается на сотрудничество с LG Display. Отмечается, что в текущем году Samsung планирует выпустить около 2 млн OLED-телевизоров, что вдвое больше прошлогоднего показателя.

Аналитики прогнозируют, что общий объем продаж OLED-телевизоров в этом году достигнет 6,3 млн единиц. Samsung намерена использовать панели LG WOLED в своих телевизорах серии B и C, в то время как для премиум-моделей компания продолжит использовать собственные панели QD-OLED.