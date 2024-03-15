$91.64+0.09100.26+0.08
Войти в почту

Пользователям WhatsApp станет доступна новая функция

Пользователям популярного мессенджера WhatsApp станет доступна новая функция, которая позволит упоминать контакты в обновлениях статуса. Об этом пишет портал WABetaInfo.

В WhatsApp появится функция упоминания контактов в статусах
© Lenta.ru

Специалисты рассказали, что WhatsApp разрабатывает функцию, позволяющую упоминать контакты в обновлениях статуса.

«Пользователям будет приходить уведомление о том, что они были упомянуты. (...) Это поможет напрямую вовлекать свои контакты в обновления статуса, повышая взаимодействие с людьми», — отметили эксперты.

Функция упоминания контактов находится в стадии разработки. Отмечается, что опция будет доступна в будущем обновлении приложения.

Ранее стало известно, что в приложении WhatsApp для устройств с операционной системой Android появится новая функция. Пользователи смогут фильтровать чаты. В частности, сервис внедряет специальный фильтр для отображения только непрочитанных чатов и еще один, позволяющий пользователям видеть список групповых чатов.

Наука и техника
Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости