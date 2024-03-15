Samsung может получить $6 млрд от правительства США

Samsung может получить более 6 миллиардов долларов федерального финансирования для расширения производства чипов в США, сообщают источники, близкие к делу. Эти значительные инвестиции предусмотрены законом Chips and Science Act, инициативой 2022 года, направленной на развитие отечественного производства полупроводников.

Это финансирование дополнит существующие обязательства Samsung. В 2021 году компания объявила о проекте стоимостью 17 миллиардов долларов в Тейлоре, штат Техас. Дополнительные средства будут направлены на дальнейшее расширение производства. Конкретные детали относительно расположения новых предприятий пока не разглашаются.

Данное соглашение является предварительным и может быть изменено. В ближайшие недели ожидается официальное объявление о том, что Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) также может получить грант в размере 5 миллиардов долларов.

Ни Samsung, ни соответствующие правительственные ведомства официально не прокомментировали ситуацию.