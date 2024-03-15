Представлен процессор Intel Core i9-14900KS

Intel выпустила процессор Core i9-14900KS для настольных ПК. Новый чип основан Core i9-14900K и предлагает конфигурацию ядер 8P+16E.

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Особенности

По сравнению с предыдущей моделью, Intel увеличила тактовую частоту как P-ядер, так и E-ядер. P-ядра теперь разгоняются до 6,20 ГГц, что на 200 МГц больше, чем у Core i9-14900K. В то время как E-ядра ускоряются до 4,50 ГГц – на 100 МГц выше.

Кроме более высокой тактовой частоты увеличился профиль Extreme Power Delivery Profile до 320 Вт. На некоторых материнских платах Intel Z790 и Z690 с двумя 8-контактными разъемами питания EPS процессор способен потреблять большое количество энергии, чтобы поддерживать высокие частоты наддува.

© Intel

Помимо частоты, Core i9-14900KS ничем не отличается от модели Core i9-14900K. То есть тут те же 24 ядра (8+16) и то же интегрированное графическое ядро. Базовая мощность процессора составляет 150 Вт – на 25 Вт выше, чем у Core i9-14900K (125 Вт). Максимальная турбо-мощность по-прежнему составляет 253 Вт.

Как утверждает Intel, благодаря всем улучшениям и функции Intel Application Performance Optimization (APO), пользователи могут ожидать увеличения производительности в играх до 15%, а также повышение производительности до 73% в ресурсоёмких рабочих процессах.

Сроки выхода, цена

Core i9-14900KS будет доступен с сегодняшнего дня. Intel оценила чип в $690, что на $100 дороже, чем Core i9-14900K, но на $50 дешевле, чем Core i9-13900KS.