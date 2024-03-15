Российские ученые выяснили роль белка Cas9 в геномном редактировании

Сотрудники Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН (Новосибирск) установили, что белок Cas9 на некоторое время "прячет" разрывы в ДНК от системы репарации.

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Система CRISPR/Cas9 - инструмент редактирования генома живых организмов, с помощью которого можно устранять мутации, приводящие к наследственным заболеваниям, получать новые сорта растений, породы животных и штаммы микроорганизмов для биотехнологии.

Белок Cas9, который производят некоторые бактерии, можно нацелить на расщепление определенных участков генома, например, связанных с вредной мутацией, а затем "залечить" правильной последовательностью ДНК.

В клетке человеческого организма существуют различные механизмы репарации (восстановления ДНК). Как выяснили новосибирские ученые, при применении Cas9 эти системы видят разрезы в ДНК не сразу.

"Что хорошо, ведь чем меньше неожиданных взаимодействий, тем проще контролировать активность системы геномного редактирования, когда она применяется, или будет применяться, в биотехнологии и медицине", - говорится в сообщении института.

При этом Cas9 не влияет на другие процессы в организме человека. Исследование ученых поддержал грантом Российский научный фонд. Результаты этой работы опубликованы в журнале PLoS ONE.